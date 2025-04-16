السوداني: الشرع مرحب به ووجهت له دعوة رسمية لحضور القمة العربية ببغداد

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، ان الرئيس السوري احمد الشرع سيحضر القمة العربية التي من المقرر انعقادها في العاصمة بغداد الشهر المقبل.

وقال السوداني خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش انعقاد ملتقى السليمانية بنسخته السابعة، ان "الشرع مرحب به في حضور القمة العربية في بغداد، وقد وجهت له دعوة رسمية بهذا الصدد".

و أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في شهر آذار/مارس الماضي، تحديد يوم 17 أيار 2025 موعداً رسميا لانعقاد القمة العربية في بغداد.