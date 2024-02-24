السوداني: الحكومة ستعمل على تمكين الدوائر الخدمية والتنفيذية في المحافظات

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بأن حكومته ستعمل على تمكين الدوائر الخدمية والتنفيذية في المحافظات كافة.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، ورئيس مجلس المحافظة قاسم علي اليساري وأعضاء مجلس المحافظة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع برنامج خدمي اقتصادي يرتقي بخدمات محافظة كربلاء المقدسة، والأحوال المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مركز مدينة كربلاء؛ لما لها من خصوصية وأهمية تاريخية وقدسية دينية، إلى جانب الاهتمام بالمواطنين ومناطقهم السكنية في الأقضية والنواحي.

وأكد أن البرامج الخدمية والاقتصادية والاجتماعية لمجلس المحافظة يجب أن تكون متوافقة مع البرنامج الحكومي وجميع مستهدفاته و أولوياته الأساسية، من أجل تقديم جهد متكامل ومنسجم مع جهود الحكومة الاتحادية، التي تنظر إلى الحكومات المحلية في المحافظات على أنها الذراع الموازية للوزارات في تقديم الخدمة للمواطن.

كما بيّن السوداني، خلال اللقاء، أن الحكومة ستعمل على تمكين الدوائر الخدمية والتنفيذية في المحافظات، وإسناد الدور الرقابي والتشريعي لمجالسها، على مسار تلبية طموح المواطنين، وإنجاز المشاريع الستراتيجية في البنى التحتية، والانتقال بالخدمات إلى مستوى متميز يلمسه أهالي كربلاء و زائروها، الذين يقصدونها من كل أنحاء العالم.