السوداني: الحكومة ستعمل على تسريع الجهود لإعادة إعمار مناطق ودور العبادة للمسيحيين

شفق نيوز/ تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بتسريع حكومته من وتيرة إعادة إعمار وتأهيل مناطق ودور العبادة للمكون المسيحي التي دمرها تنظيم داعش خلال اجتياحه مدناً تُقدر بثلث مساحة العراق في أواسط العام 2014.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفداً من اتحاد الكلدان الدولي برئاسة سالم يونو، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للسوداني.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله خلال اللقاء، إن "المسيحيين مكوّن أصيل في العراق، وهم جزءٌ لا يتجزّأ من بنية الشعب العراقي، كما أشاد سيادته بالوقفة الشجاعة لمسيحيّي العراق وتضحيات أبنائهم أثناء الحرب ضدّ عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنّ "البرنامج الوزاري للحكومة، يرعى حقوق جميع المكوّنات ومنها المكوّن المسيحي، وستعمل الحكومة على تسريع الجهود لإعادة إعمار مناطقهم ودور العبادة فيها، التي تهدّمت بسبب داعش الإرهابي".

من جانبه، شكر رئيس وفد اتحاد الكلدان الدولي سالم يونو رئيس مجلس الوزراء، وعبّر عن دعمهم للحكومة في برنامجها وخططها، وكلّ ما من شأنه أن يحقق الاستقرار للعراق ويؤمّن الحياة الكريمة لجميع مكوناته.