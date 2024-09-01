السوداني: الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي بسبب انقطاع العراق عن العالم

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على المتابع مع شركة ساب العالمية للبرمجيات، خارطة التحول الرقمي في العراق، مشدداً على أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي على مستوى الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ممثلي شركة (ساب) الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات، وجرت، خلال اللقاء، مناقشة ما قدمته الشركة من ملخص تنفيذي لخارطة طريق للتحول الرقمي في العراق".

وأكد السوداني، بحسب البيان أنّ "العراق مرّ بعقود عانى فيها من الحروب والحصار، تسببت في انقطاعه عن العالم في فترة حساسة من التطور التكنولوجي وانطلاق المرحلة الرقمية الحالية، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى أنْ تولي اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي على مستوى الدولة، وجرى تشكيل لجنة عليا برئاسته شخصياً وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات المعنيين، لتحديد الأولويات التي تمكن البلد من الانطلاق بقوة في هذا المجال"، مشدداً على البدء بـ"إجراء مراجعة شاملة لما تم إنجازه، بهدف تعزيز ما هو صحيح والبناء عليه".

ولفت البيان إلى أن "خارطة الطريق تهدف التي قدمتها شركة (ساب)، إلى تعزيز الحوكمة، والدفع بالنمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة من خلال التنفيذ الاستراتيجي للتقنيات الرقمية، وإجراء تقييم عام للبنية التحتية الرقمية في البلاد ومهارات القوى العاملة، وتخطيط ستراتيجي في القطاعات الحرجة مثل الرعاية الصحية والتعليم، والعمل مع الحكومة لمواجهة مختلف التحديات، من أجل تعزيز تدابير الأمن السيبراني، وتعزيز الوعي الرقمي عبر جميع الفئات العمرية".

و ةبين انه "ستعمل حلول الشركة على تبسيط العمليات وتعزيز مشاركة المواطنين، وزيادة الشفافية في قطاعات البنية التحتية والنقل، ودعم مبادرات المدن الذكية، وخلق الوظائف، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة، ويضمن الشمول الرقمي لجميع المواطنين".