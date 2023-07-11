السوداني: الحكومة تتطلع لتطوير مطار بغداد وترغب بإنشاء مصرف (ريادة) لدعم المشاريع الصغيرة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن حكومته تتطلع لإنجاز خطة تطوير مطار بغداد الدولي، كما ترغب بإنشاء مصرف خاص لدعم المشاريع الصغيرة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه ، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية/IFC، أفتاب أحمد، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وذكر البيان أن اللقاء شهد التباحث في أوجه توثيق التعاون المالي بين العراق والمؤسسة، وسبل تطوير الشراكات، بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية والأزمات العالمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، الى انتهاج العراق مساراً إصلاحياً في الجوانب المالية والمصرفية كافة، مستهدفاً الانفتاح على آفاق أوسع للعمل المشترك على المستوى الدولي، بما يطوّر من البيئة الاستثمارية المحلية.

ونقل البيان عن السوداني قوله، إن "مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكاً في مجال التنمية وتشجيع القطاع الخاص العراقي، مبيناً تطلع الحكومة إلى الإسراع في إنجاز خطة تطوير مطار بغداد الدولي بأسرع وقت ممكن، لما يمثله من واجهة حضارية للبلد.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء رغبة الحكومة في التعاون مع المؤسسة لإنشاء مصرف (ريادة) الذي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة، وما سيوفره من فرص عمل للشباب.

من جانبه أعرب افتاب أحمد عن استعداد مؤسسة تمويل للتعاون والشراكة مع العراق، مشيراً إلى المشاريع التي ستنفذ في العراق خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما أكد أجمد استمرار العمل على مشروع تطوير مطار بغداد، وإنجازه بوقت قياسي، فضلاً عن الاستعداد لدعم إنشاء مصرف (ريادة) ودعم مشاريع الطاقة المتجددة في العراق، ومشاريع أخرى لتطوير قدرات الشباب العراقي في مجال تكنلوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.