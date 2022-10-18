السوداني: الحكومة المقبلة ستعزز علاقات العراق مع الدول العربية

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين ، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف، ان ميقاتي قدم تهانيه الى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة المقبلة، معربا عن امله ان تكون حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي في التطور والازدهار.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوطيد سبل التعاون المشترك في مجالات عديدة.

ونقل البيان عن السوداني قوله، ان الحكومة المقبلة ستعزز علاقات العراق مع اشقائه في الدول العربية، وستنمي آليات التعاون المتبادل في المزيد من البرامج والاتفاقيات.