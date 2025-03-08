السوداني: الحكومة العراقية منحت إجازات استثمارية لأكثر من مليون وحدة سكنية

شفق نيوز/ ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن حكومته منحت اجازات استثمارية لبناء أكثر من مليون وحدة سكنية في عدد من المحافظات ضمن إطار جهودها للحد من أزمة السكن في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ثلاثة مشاريع مختلفة في ثلاث محافظات.

والمشاريع التي دشنها السوداني هي: مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين، ومصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء، وجسر الفتحة على نهر دجلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال السوداني في كلمته عبر الدائرة التلفزيونية، إن عملية البناء في تنام وارتفاع بالعراق سواء كان على مستوى الوحدات السكنية أم المدن او المجمعات السكنية.

وأضاف ان العراق مازال يستورد احتياجاته من المواد الانشائية لكي يغطي حاجة السوق.

ووفقا للسوداني، فإن الحكومة تجاوزت بحدود مليون وحدة سكنية على ضوء الاجازات الاستثمارية الممنوحة لمختلف الشركات في عدة محافظات، مردفا بالقول، إن "ما لدينا من مصانع للمواد الانشائية لا تغطي حاجة البناء لتلك الوحدات السكنية".

ويحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع، وفي محاولة لتقليص الفجوة باشرت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، في حلول وصفت بـ"الجذرية" لحل "المعضلة" التي تؤرق الملايين في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024، إنطلاق العمل و"لأول مرة" في مشروع المطور العقاري، وفق رؤية جديدة للحكومة تتضمن تهيئة قطع أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين.