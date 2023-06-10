السوداني: الحكومة العراقية بصدد إقرار قانون التقاعد العسكري

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة الاتحادية بصدد إقرار قانون التقاعد العسكري الذي سيضمن حقوق منتسبي القوات الأمنية كافة.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال زيارته إلى مقر هيئة الحشد الشعبي، وترأس حال وصوله اجتماعًا أمنيًّا مع قيادة العمليات والمعاونيات والأركان.

وقال السوداني، إن "المواجهة مع الإرهاب وحّدت الشعب العراقي، بعد موجة من المشاريع الطائفية المتطرّفة التي استهدفت نسيج المجتمع".

وأضاف أن "هيئة الحشد الشعبي باتت تشكل اليوم ركنًا أساسًا من أركان المؤسسة الأمنية العسكرية"، مؤكدا أن "الحكومة بصدد إقرار قانون التقاعد العسكري، الذي سيضمن حقوق جميع منتسبي القوات الأمنية، ومنهم منتسبو الحشد الشعبي".

كما أشار السوداني إلى شركة المهندس التابعة لهيئة الحشد الشعبي لتنفيذ المشاريع الخدمية، بأنها ستسهم في دعم الجهود الرامية إلى تقديم الخدمات لأبناء شعبنا، عبر الجهد الخدمي والهندسي.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة جميع منتسبي الحشد الشعبي ببذل الجهود من أجل وحدة العراق واستقراره، والحفاظ على الرصيد العالي من محبة المواطنين لأبناء الحشد والتضحيات التي قدموها من أجل العراق لاسيما في المحافظات المحررة.

وأكد السوداني أن لدينا فرصة حقيقية لنجاح الدولة، واستثمار حالة الاستقرار، للمراجعة وقراءة الواقع وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، مبينًا أنّ الحكومة شخّصت المشاكل بكل تفاصيلها ووضعت خريطة طريق لثلاث سنوات ستحقق فارقًا في الأداء.