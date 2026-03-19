السوداني: الحشد الشعبي لم يقم بأعمال خارج إطار الدولة

شفق نيوز- بغداد

أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء الخميس، أن الحشد الشعبي لم يقم بأعمال خارج إطار الدولة، مشدداً على أن اتهام الحشد ينمّ إمٓا عن جهل أو يمثل تضليلاً مقصوداً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "السوداني، أجرى اليوم زيارة إلى مقر رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وكان باستقباله رئيس الهيئة، ورئيس أركان الهيئة، وعدد من القادة والآمرين ومسؤولو الصنوف فيها".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "الحكومة لا يمكن ان تتهاون إزاء أي استهداف يتعرض له المقاتلون من أبناء الحشد الشعبي وباقي صنوف وتشكيلات القوات المسلحة"، مؤكداً دعمه الكامل لهذه القوة الأساسية.

وتابع: "بعكس ما يُروج من أمور مضللة عن تشكيلات الحشد الشعبي، فهو يمثل اليوم قوة أساسية تعمل تحت سقف الدستور والقانون، وتلتزم بالأوامر العليا الصادرة عن الجهات الرسمية"، مبيناً أن "الحشد الشعبي قدم أداءً اتسم بالانضباط والحرص على الدولة والنظام السياسي، وبذل من أجل ذلك التضحيات الجسام".

ولفت إلى أن "للحشد دور مشهود في إفشال أهم الصفحات التي استهدفت وحدة العراق، حين استهدفتها داعش الإرهابية، وارتبط اسم مقاتلي الحشد بالتضحية والبطولة وحماية وحدة العراق، منذ الفتوى المباركة للمرجعية ولغاية اليوم".

ونبه السوداني، إلى أن "الحفاظ على الحشد الشعبي ودعمه مسؤولية الجميع، لما يمثله من رمز للتضحية والوفاء، وأمامنا جملة من التحديات، والحشد جزء من المنظومة الأمنية لمواجهة وعبور تلك التحديات".

وأكمل: "وجهنا برعاية عائلات شهداء الحشد وجرحاهم الأبطال، وتأمين الأراضي السكنية المخدومة لعوائلهم، وهذا أبسط حقوقهم على الدولة".

وشدد على الأجهزة الأمنية بـ"استمرار تنفيذ واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار، وعدم السماح لأي جهة بزج العراق في الحرب الدائرة بالمنطقة، وأن تواصل حماية المنشآت الحيوية والمقار والبعثات الدبلوماسية".

