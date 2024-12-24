السوداني: الجميع مدعو لخلق هوية عراقية عابرة للأطياف والأديان

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن الجميع مدعو إلى خلق هويّة عراقية عابرة للأطياف والأديان.

جاء ذلك خلال مشاركته قداسَ ليلة الميلاد المجيد، الذي أقيم في كاتدرائية مار يوسف بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وبارك السوداني، في كلمة بالمناسبة، لكل المسيحيين في العراق والعالم أعياد الميلاد المجيد، مؤكداً اعتزازه بمشاركة إخوتنا المسيحيين الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية العظيمة، التي تمثل فرصة للبشرية لكي تراجع نفسها، وتنظر بما تحقق من تعاليم السيد المسيح عليه السلام، وأن تقتبس منها ما يحقق صفاء القلوب والعقول.

وبين أنّ العراق يعد مركزاً تاريخياً للمسيحية في الشرق الأوسط، والمسيحيون أسهموا عبر التاريخ في بناء حضارات بلاد الرافدين، وأنهم كانوا دائماً يعملون على بناء بلدهم بكل إخلاص وتفانٍ.

وقال رئيس الوزراء، إن "ميلاد السيد المسيح مناسبة للتأكيد على العراق المتنوّع الموحّد، ونتمسك بهذا التنوّع الذي يمثل مصدر قوة لكل العراقيين".

وأكد، أن "الحكومة سخّرت كل إمكانياتها من أجل حفظ استقرار المسيحيين في العراق، وتقديم التسهيلات لعودة من كان منهم في الخارج ليسهموا في بناء بلدهم".

وتابع، "قبل أيام احتفلنا بيوم النصر الكبير على داعش، الذي تحقق بتضحيات شعبنا من كل المكوّنات"، مشيراً إلى أن "الجميع مدعو إلى خلق هويّة عراقية عابرة للأطياف والأديان، وهي الضمانة لبناء دولة المواطنة".

وقال السوداني، "مررنا بفترة صعبة بعد العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا في غزّة ولبنان، حيث جرى استهداف المُسلمين والمسيحيين، أمام عجز المجتمع الدولي في الإيفاء بواجباته والتزاماته".

وأضاف، "بيّن العراق بوضوح موقفه إزاء هذه الجرائم، مع الحفاظ على المصالح العليا للبلد، وعدم زجّ العراق في ساحة الصراع والحروب".

واكد أن "الحكومة، ومعها كل القوى السياسية والمرجعيات الدينية، ومن خلفهم كل أبناء شعبنا، هم في حالة تماسك، ومتوحدون، للمحافظة على مصلحة العراق".

وأكد، السوداني، "التزام الحكومة بمسار التنمية والإصلاح الذي يراعي مصالح الجميع، ويعزز العراق القوي المستقر".