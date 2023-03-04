السوداني: الجميع سيخضع للتقييم بدءا من أبسط موظف وصولاً إلى أعلى مستوى بما فيهم أنا

شفق نيوز/ أفاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها وضعت منهاجاً متكاملاً لإجراء إصلاحات بمفاصل الدولة العراقية كافة لتحقيق برنامجها من خلال القضاء على والمحسوبية والروتين، مشدد على أن جميع الموظفين الحكوميين سيخضعون للتقييم من دون استثناء بما فيهم هو.

جاء ذلك خلال تكريمه، نخبة من الموظفين المتميزين والمبدعين في مؤسسات الدولة، وذلك خلال فعاليات الموسم الخامس لمهرجان ( يوم الوظيفة) الذي أقامته، صباح اليوم السبت، محافظة بغداد بالتعاون مع جامعتي بغداد والمستنصرية.

وقال السوداني في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، "لقد رسمت الحكومة منهجاً متكاملاً في الإصلاح الإداري في جميع مؤسسات الدولة، لتحقيق برنامجها ورؤيتها، يتمثل بترشيق أداء المؤسساتِ، ووضع حد للفساد والمحسوبية والروتين".

وأكد أن الموظف المخلص والحريص والنزيه والكفوء، مهما كان عنوانُه، هو الأداةُ الرئيسةُ التي تعتمد عليها الحكومةُ في تنفيذ برامجها وإصلاحاتها.

كما نوه السوداني إلى أنه لا يمكن لأي برنامج أن يُنفذ من غير أدوات ناجحة، ولا يمكن القبول بتعطيل المهام والمشاريع بسبب تلكؤ أو تردد أو فساد أو فشل هنا او هناك.

ولفت إلى أنه الجميع سيخضع للتقييم بدءا من أبسط موظف وصولاً إلى أعلى مستوى بما فيهم المتحدث (رئيس مجلس الوزراء).

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يمكن أن نستمر بالمعاناة ونطلب من الشعب أن يتحمل المحسوبية هنا او هناك، التي جلبت هذا المسؤول أو موظف مقصر أو فاسد.