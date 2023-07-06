السوداني: التعاون بين بغداد والدوحة مضطرد

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، سفير دولة قطر لدى العراق خالد بن حمد السليطي بمناسبة انتهاء مهام عمله.

ذكر ذلك بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد الى وكالة شفق نيوز، موضحا أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها.

وثمن السوداني جهود السفير القطري خلال الفترة المنصرمة، كما أشار إلى مستوى التعاون المضطرد بين بغداد والدوحة، الذي تحقق بعد زيارة أمير دولة قطر إلى العراق الشهر الماضي، وأثمرت عن مجموعة من مذكرات التفاهم المشترك في عدد من المجالات، في مقدمتها التعاون في مجال الغاز، وحرص العراق على مواصلة العمل المشترك بما يحقق مصالح البلدين وازدهار شعبيهما.