السوداني: التعاون الأمني مع بريطانيا سيسهم في تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر.

وجرى، خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بحث آليات التعاون المشترك في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات ودعم قدرات القوات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون الاستخباري والمعلوماتي، وذلك في ضوء ما اتفق عليه خلال زيارة السيدة إيفيت كوبر إلى بغداد العام الماضي.

وأشار، إلى أنّ التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين سيكون بمسار واضح في إطار رؤية الاتفاقية العراقية البريطانية، وبما يسهم في مواجهة مختلف التحديات المهمة للجانبين.