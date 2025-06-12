السوداني: العراق يدعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد لا يخدم الحل

شفق نيوز/ جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، موقف العراق الداعم للمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الامريكية، معتبرا أن التصعيد لا يخدم الحل في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال لقائه، سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية في العراق، حيث شهد اللقاء استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، والخطوات العراقية الداعمة لجهود التنمية العربية والشراكة الاقتصادية التي تلبّي تطلعات الشعوب العربية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى "ما تحقق من تقدّم وفرص في العراق، واتساع في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بفضل الاستقرار المُستدام، والتزام الحكومة بحل الملفات الداخلية وفق المسارات الدستورية والقانونية، وبما يضمن حقوق جميع المواطنين في عموم أنحاء العراق".

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي اشار السوداني الى "رؤية العراق لأسباب الصراع في المنطقة المرتبطة بأهمية القضية الفلسطينية، وما سببه العدوان على غزّة في تغذية التوتر وزعزعة الاستقرار، ومحاولة جرّ المنطقة الى العنف".

وشدد على ضرورة أن يفي المجتمع الدولي بواجباته ويوقف حرب الابادة الجماعية، فضلاً عن استمرار خروقات الهدنة وتكرار الاعتداءات على لبنان، كما أكد أن العراق كان وما يزال جزءًا أساسًا من المحيط العربي، وأن ما طرحه من مُبادرات في قمّة بغداد تعزز التكامل العربي، وتعضّد من معالجات التنمية والشراكة البناءة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن: العراق يدعم إيجاد مقاربة عادلة ومتوازنة تفضي الى نتائج إيجابية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وأن التصعيد لا يخدم الحل، مشيراً الى استمرار الجهود العراقية في دعم التفاهمات التي تسهم في استقرار المنطقة.