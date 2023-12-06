السوداني: التحديات التي يواجهها المجتمع العراقي معظمها ذات جذور اقتصادية

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن معظم التحديات والمشاكل التي يواجهها المجتمع العراقي ذات جذور اقتصادية، مشددا على ضرورة الإلتزام بالرسوم والضرائب المفروضة وعدم التحايل عليها لدعم المنتجات المحلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق.

وقال السوداني في كلمته، إنه "خلال عام من عمر الحكومة العراقية الحالية حددنا احدى الاولويات الخمس، وهي الإصلاح الاقتصادي، وهذه المفردة لم نضعها شعاراً او هدفاً مرحلياً، وإنما جاءت من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع العراقي ومعظمها ذات جذور اقتصادية".

تتمة..