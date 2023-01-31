السوداني: البرنامج الحكومي يتضمن حلولا جدية وواضحة للتغلب على مشكلة ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، إن برنامج حكومته يتضمن "حلولا جدية و واضحة" للتغلب على مشكلة إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

جاء ذلك خلال لقائه ‎زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للأخير.

‎وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء الحديث عن مستجدات الوضع في العراق والمنطقة وتطورات المشهد السياسي اذ اكد علاوي دعمه للسوداني وحكومته في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات لابناء شعبنا العراقي العزيز وتوفير حياة حرة كريمة لهم.

وأضاف البيان اللقاء بحث الاوضاع الاقتصادية في العراق ومسألة ارتفاع سعر الصرف وما نتج عنها من ازمة اثرت بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية حيث أكد رئيس مجلس الوزراء ان البرنامج الحكومي يتضمن حلولا جدية وواضحة للتغلب على هذه الإشكالات.