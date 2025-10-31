السوداني: الانفاق ارتفع بشكل كبير في ظل عجز الموازنة بالعراق

شفق نيوز - بغداد

أقرّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بارتفاع معدل الإنفاق الحكومي مقابل العجز الحاصل بالموازنة المالية العامة للبلاد.

تصريحاته جاءت خلال لقائه مجموعة من شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء والنخب الأكاديمية والاجتماعية من مناطق وأحياء، جنوب العاصمة بغداد

وقال السوداني خلال اللقاء، إنه "لا يمكن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل على المدى الطويل، لأنه عرضة لتقلبات الأسعار والاحداث بالمنطقة".

ولفت إلى أن "الانفاق ارتفع بشكل كبير في ظل عجز الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب، والبعض يتعمد تضليل الرأي العام لغايات خاصة".

كما أشار السوداني إلى أن "مقدار انفاق الدولة عام 2024 كان 150 تريليون دينار من اصل موازنة مقدارها 220 تريليون دينار".

وشدد على أن الحكومة الاتحادية العراقية "حريصة على تنفيذ الاصلاحات بمختلف القطاعات، شرط ألّا تمسَّ المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء القول: ورثنا (2582) مشروعا متلكأ، بعضها منذ عام 2005 و بقيمة (131) ترليون دينار.

وتابع السوداني قائلا، إن الحكومة التي يرأسها حالياً "رسمت ملامح السياسات والعلاقات الخارجية للعراق، وعلى أساس تبادل المنفعة والمصالح المشتركة وحفظ السيادة".