السوداني يقترح موقفاً عربياً إسلامياً موحداً والمضي بتشكيل تحالف واسع

شفق نيوز– بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يبعث برسالة سلبية ويقتل عن عمد فرص الحلول السلمية في المنطقة.

وقال السوداني في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، أن "استمرار سياسات إسرائيل دون رادع سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ولن يحقق الأمن لأي طرف".

وأضاف أن "أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي".

واقترح رئيس الوزراء العراقي إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين الاعتداء على دولة قطر الشقيقة، والتعامل مع أي اعتداء على أي دولة عربية أو إسلامية باعتباره تهديداً لكل دول الكتلتين العربية والإسلامية.

كما دعا إلى وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة، وتشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة لنقل موقف الدول المشاركة إلى مجلس الأمن والجهات الدولية المعنية.

وبدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، حيث افتتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت حضور أكثر من خمسين زعيماً عربياً وإسلامياً، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتأتي القمة بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف قيادات حركة حماس، في محاولة لعرقلة جهود الوساطة الدبلوماسية في المنطقة.