السوداني: الاتفاق على استئناف تصدير نفط كوردستان مؤقت لحين وصول الموازنة

شفق نيوز/ وصف رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، الاتفاق الذي ابرم مع حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم بأنه "مؤقت".

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "اي تأخير بشأن عدم استئناف تصدير النفط سيؤثر بشكل واضح على الموازنة، وبالتالي سترتفع نسبة العجز"، موضحا أن توقف تصدير نفط كوردستان "فيه ضرر بالغ لكل العراقيين وهذا الاتفاق سيقلل من تلك المخاوف".

وأضاف أن "هذه ثروة للشعب العراقي كافة وعلينا أن نزيل كل المعوقات لكي يستأنف التصدير"، مشددا أن "على الجميع الالتزام بالاتفاق وتنفيذه".

وأوضح السوداني، أن "هذا الاتفاق مؤقت لحين وصول قانون الموازنة بعد تشريعه من قبل مجلس النواب".

وبين السوداني، أن "قانون الموازنة واضح ويعالج كل المشاكل بين اربيل وبغداد"، مشيرا الى ان "هناك اتفاقا سياسيا صوت عليه مجلس النواب ووضعنا ضمن هذا الاتفاق النصوص التي تعالج ذلك الملف".

وأكد أن "قانون الموازنة سيتضمن توزيع عادل للثروة على العراق كافة"، لافتا الى أن "هناك لجان تتابع المواد الواردة في بنود الاتفاق".

ووقعت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بشأن تصدير نفط الإقليم.

وصباح اليوم، وصل مسرور بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، على رأس وفد رفيع من حكومة الإقليم، وعقد فور وصوله اجتماعا مع السوداني، بحث خلاله حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط الإقليم.

في غضون نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر رسمية قولها، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلا إلى اتفاق نهائي لاستئناف صادرات النفط المقرر الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول حكومي في بغداد إن طلبا رسميا أرسل إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان و "سيستأنف الضخ في الساعات القليلة المقبلة".