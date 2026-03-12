السوداني: استهداف مواقع الحشد الشعبي محاولة بائسة لخلط الأوراق

شفق نيوز - بغداد

ندد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بما وصفها بـ"الاعتداءات السافرة" التي استهدفت مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي، مؤكداً أن هذه الهجمات نالت من مقاتلين كانوا يؤدون واجبهم الأمني الرسمي المناط بهم في حماية سيادة البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن "هذا العدوان الممنهج والمتكرر، واستهداف المواقع والمقرّات دون تمييز، ليس مجرد خرق عسكري، بل محاولة بائسة لخلط الأوراق وضرب السِلم المُجتمعي، وتقويض المكتسبات الأمنية التي تحققت بدماء العراقيين وتضحيات الشهداء".

وأكد أنه "لن نسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو مسرحاً لانتهاك الكرامة الوطنية".

وشنت طائرات حربية لم تُعرف هويتها، فجر اليوم الخميس، ضربة جوية استهدفت موقعاً عسكرياً للحشد الشعبي بمنطقة "عكاشات" التابعة لقضاء القائم الحدودي في محافظة الأنبار غربي العراق أدى الى مقتل واصابة أكثر من 200 عنصر من حركة "أنصار الله الأوفياء".

وليل الأربعاء على الخميس أيضا وقع هجوم مماثل مستهدفا أمانة السر العام في هيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك أسفر عن مقتل شخص واصابة 7 آخرين كحصيلة أولية قابلة للزيادة.

وصنفت الولايات المتحدة الأميركية في عام 2024 حركة "انصار الله الاوفياء" المنضوية تحت لواء ما تُعرف "المقاومة الاسلامية العراقية" المدعومة من إيران على أنها جماعة إرهابية لمهاجمتها جنود اميركيين متمركزين في الأردن وسوريا، وشن ضربات من جنوب العاصمة بغداد ضد إسرائيل خلال حرب غزة.

ومنذ اندلاع النزاع العسكري في المنطقة بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة وإيران من جهة أخرى تشهد مواقع للحشد الشعبي استهدافات متكررة في مناطق مختلفة من أنحاء العراق أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تلك القوات واصابة عدد آخر بجروح.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في حزيران 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة في البلاد.

وأدى الحشد دوراً كبيراً في مساعدة القوات العراقية النظامية في العمليات العسكرية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات، و أدت الى هزيمة التنظيم المتشدد عسكريا وتحرير مناطق ومدن تُقدر بثلثي البلاد في عام 2017، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب.