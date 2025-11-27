السوداني: استهداف حقل كورمور هجوم على العراق بأكمله

شفق نيوز - أربيل / بغداد

اعتبر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، يوم الخميس، الهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية "هجوما على العراق بأكمله".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفقا لما اعلنته في بيان حكومة الاقليم.

وذكر البيان أنه "خلال المكالمة الهاتفية، أدان رئيس الوزراء الاتحادي واستنكر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز، عادّاً إياه هجوماً على العراق بأكمله".

وأشار البيان إلى أنه "تقرر تشكيل لجنة تحقيق مشتركة ستباشر مهامها في أقرب وقت، للكشف عن المنفذين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".