السوداني: نواجه هدر المال العام وننتهج مشاريع الخدمات على المدى الطويل

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن برنامج حكومته يستهدف مواجهة هدر المال العام وتنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات على المدى الطويل.

وقال السوداني في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامه تيار الحكمة في ذكرى مقتل محمد باقر الحكيم، إن حكومته "انطلقت في تنفيذ برنامجها الذي ينطوي على رؤية لمستقبل العراق الموحد القوي المستقل المستقر المزدهر، مؤكدا "انتهجنا درب الإصلاحات الجذرية، التي تلامس الاحتياجات على المدى الطويل".

وتابع، "استهدفنا مواجهةَ هدرِ المال العام، ووضعنا نصب أعيننا البنى التحتية، في الاقتصاد والخدمات والبُنية المالية والمصرفية، للانطلاق نحو التطوير وخلق الفرص للأجيال الحالية والقادمة".

وفي الشأن الفلسطيني، قال السوداني "نستذكرُ شهداءَ الشعب الفلسطيني المجاهد وهو يواجه آلة القتل الوحشية على يدِ سلطاتِ الاحتلالِ التي تمارسُ، يومياً، أبشع الجرائمِ بحقِّ المدنيين العزل".

وعن ذكرى رحيل الحكيم، الذي قتل بسيارة مفخخة في النجف عام 2003، وصف السوداني تلك الحادثة "بالانعطافة المهمة في المواجهة بين الإرهاب والشعب العراقي".