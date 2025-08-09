السوداني: احالة اربعة وزراء في الحكومة العراقية الى القضاء

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، احالة اربعة وزراء في الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها إلى القضاء لثبوت تقصيرهم في أداء عملهم.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي).

وقال السوداني في كلمته، إنه "تمت إحالة اربعة وزراء الى القضاء بسبب مؤشرات وشبهات فساد رافقت أدائهم.

وأضاف أنه "أُجري التحقيق من اولئك الوزراء، وتم تثبيت المقصرية والخلل لديهم، وصادقنا على هذه نتائج ذلك التحقيق وارسلت الى هيئة النزاهة وهي معروضة أمام القضاء للبت فيها".

وشكا السوداني ايضا من المحاصصة الحزبية في حكومته، قائلا إنه: أمر طبيعي أن تؤدي المحاصصة إلى حالة من الخلل والفشل في العمل.

وتضمن المؤتمر نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم.