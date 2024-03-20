السوداني يدعو إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة "المخدرات"

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة "المخدرات".

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال قمة الديمقراطية الثالثة التي تستضيفها كوريا الجنوبية، بمشاركة تسع دول.

وألقى السوداني كلمة في الجلسة الأولى من القمة، التي اختصت بمحور تمكين الشباب ودعمهم والتي ضمت ثماني دول فقط، هي: الدنمارك والسويد وإسبانيا وبارغواي ومالاوي ولاتفيا والنيبال ومولدوفا.

وقال السوداني، إن "النظام الدكتاتوري أدخل العراق في حروبٍ عبثية أثرت سلباً على فئة الشباب، مبينا أن "المجتمع العراقيّ من المجتمعات الشابة، حيث تصل نسبة الشباب فيه إلى 60%، ما يتطلب التزامات لاستيعاب هذه الطاقات الشبابية".

وقال السوداني، إن "النظام الدكتاتوري أدخل العراق في حروبٍ عبثية أثرت سلباً على فئة الشباب، مبينا أن "المجتمع العراقيّ من المجتمعات الشابة، حيث تصل نسبة الشباب فيه إلى 60%، ما يتطلب التزامات لاستيعاب هذه الطاقات الشبابية".

وأشار السوداني إلى أن "حكومته وضعت، منذُ بداية عملها، خططاً وبرامجَ لاستيعابِ الشباب، والاستفادة من طاقتهم في بناء العراق بعد سنوات من محاربة عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح، "شكّلنا في السنة الماضية، ولأول مرّة، المجلس الأعلى للشباب، الذي يضطلعُ برسم الخططِ والبرامجِ وتوظيف الطاقاتِ الشبابيةِ في بلدِنا، مضيفا "حرصتُ على رئاسة هذا المجلس، وأن يضم في هيكليته التنفيذية وزراء ورؤساء هيئاتٍ ومستشارين".

ولفت إلى أن " المجلس اتخذ العديد من القرارات والمبادرات المهمة التي تدفعُ باتجاه توفيرِ فرص حقيقية للشباب"

وتابع "أطلقنا مبادرة ابتعاثِ 5 آلاف طالب وطالبة إلى أفضل جامعاتِ العالم؛ لاكتساب العلوم الحديثة، والاطلاع على التطوراتِ في المجالات العلمية الدقيقة"، مبينا "غادرتْ في الشهر الماضي الدفعة الأولى منهم، وقد اشتملت على 400 مبتعثة ومبتعث، من مختلف مناطق العراق".

وقال السوداني إن "آفةُ المخدرات والمؤثرات العقلية فتكت بالملايين من الشباب حول العالم"، داعياً ندعو إلى "تشكيل تحالف عالميٍّ لمحاربة هذه السمومِ والآفاتِ التي تفتك بالمجتمعات، وبالذاتِ الفئاتِ الشابةَ منها".