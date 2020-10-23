السنة يعلنون تكتلاً جديداً من 35 نائباً

Category: سیاسة

Date: 2020-10-23T19:34:33+0000

شفق نيوز/ أعلنت خمس كتل سنية ونواب مستقلون، يوم الجمعة، تشكيل تكتل جديد من 35 نائبا.

ويضم التكتل الجديد كتل "جبهة الإنقاذ والتنمية وكتلة الجماهير والمشروع العربي والحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة - فضلا عن مساهمة نواب مستقلين".

وجاء في بيان الاعلان عن التكتل الجديد الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من القوى السياسية وعدد من النواب المستقلين عقدت اجتماعا مهما مساء اليوم الجمعة الثالث والعشرين من تشرين الأول ۲۰۲۰ الاجتماع الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والصحي في العراق وناقش المجتمعون طبيعة التحديات التي تواجه البلد وما تستلزمه من جهد وطني مخلص هدفه تحقيق انتخابات مبكرة في ظل ظروف طبيعية لا يطعنها السلاح المنفلته أو الرغبة في التدخل في صياغة قوانین تمثل مصالح الكتل السياسية لا مصلحة الشعب وقراره المستقل وارادته الحقيقية.

وتدارس المجتمعون بحسب البيان "الأزمات والمشاكل التي تعصف بالمحافظات وما يعانيه مواطنوها من اجراءات تعسفية وإنكار للحقوق المشروعة وما تشكل جريمة الإخفاء القسري لأعداد كبيرة من المواطنين ، فضلا عن السجناء والمعتقلين لأسباب كيدية أو بناء على اتهامات المخبر السري".

وتابع البيان "إلى ذلك وأمام مسؤولياتنا الوطنية ومسؤولياتنا أمام أهلنا الذين عانوا الويلات وما زالوا تحت تأثيراتها ، فقد اتفق ثمانية وعشرون نائبا يمثلون جبهة الإنقاذ والتنمية وكتلة الجماهير والمشروع العربي والحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة - فضلا عن مساهمة نواب مستقلين ، اتفقوا على التعاون والتآزر عبر تشكيل جبهة برلمانية لوقف التداعي وإنصاف المظلومين من مواطنينا ويؤكد المجتمعون أنهم يهدفون إلى زرع الثقة والأمل في المستقبل والرد على التحديات التي تشتد ضراوة وقسوة ويشدد المجتمعون على الشراكة الحقيقية ووحدة البلد وبذل أقصى الجهود لإنجاز الحلول بدل الغوص في الأزمات والمشاكل".

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