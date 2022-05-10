السليمان يرد على القضاء: اين كان المشتكون منذ 10 سنوات؟

شفق نيوز/ علق أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان، يوم الثلاثاء، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل محكمة النجف.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصدرت محكمة محافظة النجف أمر قبض بحق أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من "عوائل الشهداء" قبل أيام.

وقال السليمان في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "كنا نأمل من القضاء العراقي ان يبقى على الحياد ولا يتأثر بالضغوطات السياسية ويبتعد عن الخلافات والمناكفات كي لا نذهب الى الفوضى".

وتساءل السليمان، "این كان المشتكين من عوائل الشهداء منذ عشر سنوات لماذا في هذه الفترة بذات وماهي الشكوى التي تقدموا بها؟".

وتابع، "نعلم جيدا أن وراء هذه التصرفات تقف جهات سياسية تريد ان تسحب الشارع الى الطائفية والتخندق من جديد وتعيده الى المربع الاول ولن نسمح بذلك وسنرد بالطريقة التي نراها مناسبة".

والسليمان مطلوب للقضاء العراقي، بتهم التحريض وقيادة ساحات الاعتصام في الأنبار التي يعتبرها البعض كانت بوابة لدخول تنظيم داعش إلى البلاد في صيف 2014.

وأثارت عودة السليمان مؤخراً إلى بغداد ومن ثم إلى الأنبار، جدلاً، حيث ربطت مصادر سياسية عودته ومن قبله رافع العيساوي، ودعم سطام أبو ريشة، بأنه مخطط لقوى الإطار التنسيقي لمناكفة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإعادة قيادات سابقة في معقله التقليدي، رداً على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي المقابل، نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لوكالة شفق نيوز تدخله بهذا الخصوص.