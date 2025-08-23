السليمانية والتهديدات الأمريكية على طاولة ائتلاف إدارة الدولة "الأربعاء"

شفق نيوز- بغداد

يعتزم ائتلاف إدارة الدولة، عقد اجتماع مهم، بحضور رئيسي البرلمان والوزراء يوم الأربعاء المقبل لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والعملية الانتخابية المرتقبة.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، ان "قادة ائتلاف إدارة الدولة من قبل جميع الكتل السياسية وبحضور رئيسي البرلمان والوزراء سيعقدون، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً مهماً في القصر الحكومي ببغداد، لمناقشة اخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والعملية الانتخابية المرتقبة".

ويركز الاجتماع بحسب المصدر، "على تطورات الأحداث الأخيرة في السليمانية، كما ستتم مناقشة ملف تمرير قانون الحشد الشعبي والتهديدات الامريكية بخصوص القانون، وإمكانية فرض عقوبات أمريكية صارمة ضد العراق في حال تمريره".

وبين المصدر، ان "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، سيناقش أيضاً ملف تصدير نفط إقليم كوردستان والحلول فيما يخص استمرار دفع رواتب موظفي الإقليم، إضافة الى شرح مفصل بشأن العملية الانتخابية من مختلف جوانبها".

وشهدت السليمانية ليل الخميس/ الجمعة، اشتباكات بين القوات الأمنية وحماية لاهور شيخ جنكي بعد صدور أمر قبض، أسفرت عن 3 قتلى وعشرة جرحى، وتم اعتقال شيخ جنكي وشقيقيه بعد اقتحام مقر حزب جبهة الشعب.

وفي بغداد يتعطل مجلس النواب العراقي عن عقد جلساته منذ جلسة 5 آب/أغسطس 2025، بعد خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول إدارة الجلسة، ما أحال مناقشة قوانين بارزة، بينها قانون الحشد الشعبي، إلى جمود كامل وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات العراقية العامة في 11 تشرين الثاني 2025 ، لاختيار مجلس نواب وحكومة جديدة.