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السليمانية تعيد افتتاح وجهة السياح العرب والاجانب.. صور

Category: سیاسة

Date: 2021-07-06T10:21:13+0000
السليمانية تعيد افتتاح وجهة السياح العرب والاجانب.. صور

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، اليوم الثلاثاء، اعادة افتتاح مقهى "الشعب" والذي يعتبر من اقدم المقاهي الشعبية في المدينة ومركزاً ثقافياً واجتماعياً وسياسياً للأهالي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة "مام" الانسانية فلاح صلاح لوكالة شفق نيوز، إن مؤسسته تبنت مشروع ترميم مقهى الشعب حرصاً منها على احياء التراث الثقافي الكوردي القديم، مشدداً على ديمومة الارث الحضاري لمدينة السليمانية.

وأوضح صلاح أن "ترميم المقهى تم بالتنسيق مع لجان مختصة للبناء والاثار وفق الطراز القديم لإضافة جو الزمن القديم".

وأكد صلاح ضرورة تشجيع الاهتمام بالتراث الكوردي والعراقي بشكل عام، والذي يشكل أهمية فكرية وثقافية لجميع شرائح المجتمع ككل.

بدوره اشاد صاحب مقهى الشعب بكر شريف، بالاهتمام في ترميم المقهى، وقال لواالة شفق نيوز، "إننا سعداء بهذه الالتفاتة الجميلة من قبل القائمين على عملية الترميم".

وأشار إلى أن هذا المقهى "يعكس تاريخ النضال الثقافي والاجتماعي والسياسي في مدينة السليمانية", موضحاً أنه "وجهة وقبلة للسياح العرب والاجانب وملتقى كافة الاطياف الاجتماعية من الرجال والنساء".

يشار إلى أن مقهى الشعب تأسس عام 1950 وكان ملتقى المثقفين والكتاب والحركة السياسية الكوردية.

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