السليمانية.. المفوضية تحدد موعد ومكان تصويت النازحين

شفق نيوز/ حدد مكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية، يوم الأربعاء، موعد ومكان إدلاء النازحين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الجمعة الموافق ٨ تشرين الاول الجاري سيكون موعد تصويت العوائل النازحة في السلمانية، حيث سيبدأ التصويت في تمام الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء".

وأضاف البيان ان "مكتب المفوضية خصص ٩ مراكز للاقتراع السري موزعة على جميع مناطق المحافظة وذلك لتسهيل عملية الوصول للمراكز من قبل النازحين".

واكدت المفوضية ان "عملية تصويت النازحين ستكون حصرا بالبطاقات البايومترية على أن يصحب النازح مستمسكا آخر تحوي على صورته الشخصية".