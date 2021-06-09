السلطات في أربيل تصدر قرارا بحجز وبيع عجلة برلماني عراقي إذا لم يسدد ما بذمته من ديون

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة في أربيل، قرار حجز وبيع عجلة لسليم شوشكيي عضو مجلس النواب العراقي عن حزب العدالة الكوردستانية (الجماعة الاسلامية سابقا) في حال عدم سداد ما بذمته من ديون مالية لحراسه الشخصيين.

ووفقا للكتاب المرقم "14671" الصادر عن مديرية المرور في أربيل بتاريخ الأربعاء التاسع من شهر حزيران وبعد الشكوى التي رفعها ثلاثة حراس لشوشكيي قررت محكمة أربيل حجز عجلة الأخير التي تحمل لوحة التسجيل المرقمة "331083" نوع "كيا سبورتج" ولذلك لعدم سداده الديون التي بذمته إلى أولئك الحراس المتقدمين بالشكاوى.

وقررت محكمة أربيل أيضا حجز عجلة شوشكيي وبيعها في غضون ثلاثة أيام في حال عدم سداد المبلغ المالي إلى الحراس.