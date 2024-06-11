السلطات السعودية تطلق سراح محلل سياسي عراقي بعد أيام على اعتقاله بالحج

شفق نيوز/ أعلنت كتلة "صادقون" التي تمثل حركة عصائب أهل الحق المنضوية في الاطار التنسيق الذي يضم القوى والكتل السياسية الشيعية بالعراق، يوم الثلاثاء، أن السلطات السعودية أطلقت سراح المحلل السياسي عماد المسافر بعد أيام على اعتقاله خلال تأديته مناسك الحج.

وقال المتحدث باسم الكتلة محمود الربيعي في بيان اليوم، إنه "تم إطلاق سراح اخينا عماد المسافر".

وأضاف أن المسافر "سيتوجه من المدينة المنورة إلينا في مكة المكرمة لإكمال مناسك الحج".

وأفاد مصدر مطلع، يوم السبت الثامن من شهر حزيران الجاري، باعتقال محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، أثناء أدائه مناسك الحج في السعودية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "السلطات السعودية، اعتقلت المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي عماد المسافر، أثناء تأديته مناسك الحج" من دون معرفة أسباب الاعتقال.

وبحسب المصدر، ما تزال أسباب اعتقال عماد المسافر، غير معروفة لغاية الآن.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد قالت، أول أمس الأحد، إنها تتابع مع نظيرتها السعودية، أسباب اعتقال مواطنين اثنين أثناء أداء مناسك الحج في مكة.

وذكر بيان مقتضب للداخلية، أنها تتابع مع نظيرتها السعودية، تفاصيل اعتقال مواطنين عراقيين من بين الحجاج في مكة، لغرض إطلاق سراحهما ومعرفة جميع الحيثيات المتعلقة بهما".

وقبل ايام، اعتقلت السلطات السعودية، مواطناً عراقياً هتف لقاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، أمام الكعبة، بحسب مصادر مطلعة.