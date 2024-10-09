السلطات السعودية تحتجز 21 عراقياً بسبب منشور يتعلق بنصر الله

شفق نيوز/ كشف عبد الحسين الهنين المستشار السابق لرئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، يوم الأربعاء، عن احتجاز السلطات السعودية 21 مواطناً عراقياً بسبب منشور يتعلق بالأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله الذي أُغتيل بقصف اسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية.

وكتب الهنين في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "المواطن حسين حيدر عبدالسادة الجمالي من اهالي الديوانية معتقل في المملكة السعودية ومعه 20 آخرون منذ يوم السبت المصادف 29 أيلول بسبب منشور على فيسبوك مرتبط باستشهاد السيد حسن نصر الله".

وأضاف، "اتصلنا بسفيرتنا وبعض الأطراف الحكومية لكن لا أثر لأي خطوة لإطلاق سراحهم".

وتابع الهنين، "بقي أن نضع هذا الأمر امام الرأي العام العراقي، لعل للفيسبوك وجاهة و تأثير".

وأكد أن "الموضوع يحتاج تدخل رئيس الحكومة شخصياً"، موضحاً أن "رؤساء دول عظمى يتابعون مواطنينهم حتى لو كانوا مجرمين، فلم الخوف أو الخجل من الدفاع عن مواطن بريء ؟".