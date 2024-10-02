"السلة الغذائية ومنحة المليون" تضعان وزيرة الهجرة تحت قبة البرلمان

شفق نيوز/ أعلنت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان دخيل، يوم الأربعاء، عن موافقة رئاسة البرلمان على طلبها لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو.

وقالت دخيل لوكالة شفق نيوز، "في الاشهر السابقة قدمت طلباً لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إلى رئاسة مجلس النواب"، مضيفة "كان هناك تأخير في تحديد موعد الاستجواب".

وأوضحت، أنه "يوم أمس الثلاثاء وافق رئيس المجلس بالنيابة ونائبه على طلب الاستجواب وتحديد موعد للاستجواب في إحدى جلسات الفصل التشريعي الحالي".

وأشارت دخيل إلى أنها "تجمع حالياً وثائق اكثر من السابق ليكون الاستجواب مهنياً وقانونياً حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".

ولفتت إلى أن "هناك الكثير من الملفات منها السلة الغذائية ومنحة المليون والخيم والمساعدات التي تقدم إلى النازحين وغيرها من الملفات التي تحتوي على هدر وفساد وتلاعب في المال العام".