السلة الغذائية تتصدر الدعاية الانتخابية.. المفوضية تحسم الجدل: قانونية

شفق نيوزـ بغداد

تصدّرت "السلة الغذائية" التي تضم مواد تموينية أساسية مثل السكر، الرز، الزيت، والفاصوليا، مشهد الدعاية الانتخابية في العراق، وسط تساؤلات عن مدى قانونية هذا النوع من الحملات وما إذا كان يشكّل خرقاً انتخابياً.

وأوضح عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي الزاير، لوكالة شفق نيوز، قانونية توزيع السلات الغذائية ضمن الحملات الانتخابية، مبيناً أن توزيعها لا يُعدّ خرقاً انتخابياً في حال كانت تُموَّل من أموال المرشح الخاصة.

وقال الزاير، إن "نظام الحملات الدعائية رقم (4) لسنة 2025 يحظر على المرشح الإنفاق على دعايته من المال العام أو من موازنة الدولة، وعليه فإن توزيع السلات الغذائية من أموال المرشح الخاصة لا يشكّل مخالفة انتخابية".

وأضاف أن المفوضية "تتابع بدقة مصادر تمويل الحملات الانتخابية للتأكد من عدم استخدام المال العام أو موارد الدولة في الدعاية لأي مرشح"، مؤكداً أن "أي خرق بهذا الجانب سيُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تحولت السلة الغذائية إلى أبرز أدوات الدعاية الانتخابية في عدد من المحافظات العراقية، حيث يسعى بعض المرشحين إلى كسب ودّ الناخبين عبر توزيع مواد غذائية أساسية.