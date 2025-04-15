"السلات الغذائية" تلاحق وزيرة الهجرة العراقية.. وثيقة

شفق نيوز/أعلنت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان دخيل، يوم الثلاثاء، حصولها على موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب لتوجيه سؤال نيابي إلى وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، يخص السلات الغذائية المقدمة للنازحين.

وقالت دخيل في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السؤال يُطرح حضورياً في أقرب جلسة برلمانية، بشأن طبيعة السلة الغذائية والصحية المقدمة للنازحين.

ويتضمن السؤال تفاصيل تتعلق بعدد السلال الموزعة، ونوعية المواد الداخلة فيها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأكدت النائبة دخيل أن هذه الخطوة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لضمان حقوق النازحين والتأكد من توفير أبسط مقومات العيش الكريم لهم.

وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت دخيل، أن رئاسة مجلس النواب وافقت على طلبها لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، بعد تأخير في تحديد موعده.إلا أن دخيل أكدت حينها أنها تعمل على جمع مزيد من الوثائق لضمان مهنية الاستجواب، مشيرة إلى وجود ملفات تتعلق بهدر المال العام والفساد في برامج السلة الغذائية، منحة المليون، الخيام، والمساعدات المخصصة للنازحين.