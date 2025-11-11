تصريح إيراني جديد عن الانتخابات في العراق

شفق نيوز - بغداد

صرّح السفير الايراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستؤيد وتحترم أي نتيجة تفرزها الانتخابات التشريعية العراقية بدورتها السادسة، واصفا العلاقات بين البلدين بـ"العميقة والواسعة".

وقال آل صادق في تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إنّ الدورة السادسة للانتخابات البرلمانية في العراق تُعَدّ مهمة جداً، لأنها ستحدد المسؤولين المستقبليين في البلاد، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ضمن النظام السياسي العراقي.

وأعرب عن أمله بأن يتم، بعد إعلان النتائج، اختيار المسؤولين والقادة العراقيين ضمن المدة القانونية المحددة، مردفا بالقول: نحن نحترم إرادة الشعب العراقي، وأي نتيجة تفرزها مشاركته في الانتخابات ستكون محل تأييد واحترام من جانبنا.

وأكد السفير أن "العلاقات بين إيران والعراق عميقة وواسعة، ونأمل أن تستمر بهذا الزخم في الحكومة القادمة أيضاً.