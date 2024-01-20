السفير الإيراني لمستشار الأمن القومي العراقي: جميع الإشكالات تُحل عبر التفاهم والحوار

شفق نيوز/ أكد السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، يوم السبت، لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن جميع الإشكالات تُحل عبر التفاهم والحوار.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأعرجي استعرض مع السفير الإيراني، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، والتأكيد على حل جميع الإشكالات عبر الحوار"..

كما جرى التأكيد بحسب البيان على "عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تنمية وتعزيز تلك العلاقة التأريخية، واحترام سيادة البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار في المنطقة".

من جانبه جدد السفير الإيراني حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على استمرار وتطوير العلاقة الاستراتيجية مع العراق، مشيرا إلى أن جميع الإشكالات يمكن حلها من خلال التفاهم والحوار البنّاء".