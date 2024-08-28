السفير الإيراني لـ شفق نيوز: زيارة بزشكيان ستكون ثلاثة أيام وتشمل إقليم كوردستان والبصرة

شفق نيوز/ أكد السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، يوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس الايراني إلى العراق ستشمل إقليم كوردستان والبصرة.

وسبق أن أخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان سيزور بغداد على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وبهذا الخصوص قال السفير الإيراني لوكالة شفق نيوز، إن زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ستكون لمدة ثلاثة أيام (11.12.13) من أيلول/ سبتمبر المقبل، ويجري العمل أن تشمل بالإضافة إلى بغداد، إقليم كوردستان والبصرة.

وأضاف أن الزيارة ستشهد توقيع أكثر من 30 اتفاقية بين البلدين في الملفات الاقتصادية والأمنية والتجارية، بالإضافة إلى اتفاقيات تخص ملف المياه.

وكانت المصادر أشارت لوكالة شفق نيوز إلى أن بزشكيان سيزور العراق قبل ان يتوجه الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في شهر تموز/يوليو الماضي، دعوة رسمية إلى بزشكيان لزيارة العراق، عقب تصريحات للرئيس الإيراني أكد فيها أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً للعراق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حسبما أعلنته وسائل إعلام ايرانية رسمية في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي.