السفير الإيراني لدى العراق يعلن إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين

شفق نيوز/ اعلن السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي، يوم الاثنين، عن المباشرة بتطبيق اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

وقال مسجدي في تصريح لوكالة إرنا الإيرانية، انه سيتم اعتباراً من اليوم فصاعدا السماح للرعايا الايرانيين بالتوجه الى العراق عبر مطاري النجف وبغداد، وايضا لرعايا العراق زيارة ايران بتقديم جوازات سفرهم فقط.

وبين انه نظرا للاتفاق الثنائي مع العراق، سيسمح للمواطنين الايرانيين والرعايا العراقيين التنقل جوّا بين البلدين، من دون الحاجة الى استصدار تأشيرات الدخول.

ولفت مسجدي الى ان الزوار الايرانيين يستطيعون اختيار المعابر البرية في طريق عودهم الى البلاد، مشيرا الى ان، 90 رحلة جوية تغادر ايران باتجاه العراق حاليا، وان زيادة هذا العدد مرهون بقرار مشترك بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة مطار النجف الدولي في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مطار النجف الدولي باشر بقبول المسافرين المغادرين إلى إيران بدون تأشيرة دخول من تاريخ اليوم 25 تشرين الأول 2021.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أعلن الشهر الماضي، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين.

لكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ قبل الزيارة الأربعينية، الأمر الذي تسبب بإرباك في عمل الخطوط الجوية لكلا البلدين.