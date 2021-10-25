سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السفير الإيراني لدى العراق يعلن إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين

Category: سیاسة

Date: 2021-10-25T17:53:01+0000
السفير الإيراني لدى العراق يعلن إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين

شفق نيوز/ اعلن السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي، يوم الاثنين، عن المباشرة بتطبيق اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

وقال مسجدي في تصريح لوكالة إرنا الإيرانية، انه سيتم اعتباراً من اليوم فصاعدا السماح للرعايا الايرانيين بالتوجه الى العراق عبر مطاري النجف وبغداد، وايضا لرعايا العراق زيارة ايران بتقديم جوازات سفرهم فقط.

وبين انه نظرا للاتفاق الثنائي مع العراق، سيسمح للمواطنين الايرانيين والرعايا العراقيين التنقل جوّا بين البلدين، من دون الحاجة الى استصدار تأشيرات الدخول.

ولفت مسجدي الى ان الزوار الايرانيين يستطيعون اختيار المعابر البرية في طريق عودهم الى البلاد، مشيرا الى ان، 90 رحلة جوية تغادر ايران باتجاه العراق حاليا، وان زيادة هذا العدد مرهون بقرار مشترك بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة مطار النجف الدولي في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مطار النجف الدولي باشر بقبول المسافرين المغادرين إلى إيران بدون تأشيرة دخول من تاريخ اليوم 25 تشرين الأول 2021.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أعلن الشهر الماضي، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين.

لكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ قبل الزيارة الأربعينية، الأمر الذي تسبب بإرباك في عمل الخطوط الجوية لكلا البلدين.

related

مسؤول ايراني كبير: أياد أجنبية خبيثة تسعى إلى زعزعة استقرار العراق سيتم احباطها

Date: 2019-10-04 23:06:16
مسؤول ايراني كبير: أياد أجنبية خبيثة تسعى إلى زعزعة استقرار العراق سيتم احباطها

مصدر حكومي عراقي بشأن إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران: مرتبط بالكاظمي

Date: 2021-06-13 07:58:14
مصدر حكومي عراقي بشأن إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران: مرتبط بالكاظمي

علاوي يرد على ولايتي بشدة: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية

Date: 2020-02-09 12:46:46
علاوي يرد على ولايتي بشدة: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية

وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

Date: 2021-02-27 05:59:58
وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

إيران تردُّ على ترامب بشأن هجوم لوكلائها على القوات الامريكية في العراق

Date: 2020-04-02 09:21:59
إيران تردُّ على ترامب بشأن هجوم لوكلائها على القوات الامريكية في العراق

الفتح يكشف عن سبب تحرك العراق نحو السعودية قبل "المعركة والمواجهة"

Date: 2019-09-29 10:08:33
الفتح يكشف عن سبب تحرك العراق نحو السعودية قبل "المعركة والمواجهة"

وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

Date: 2021-02-03 05:28:30
وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

بومبيو يتهم ايران بإيجاد الفوضى عبر دعم ميليشيات شيعية في العراق

Date: 2019-09-25 16:10:53
بومبيو يتهم ايران بإيجاد الفوضى عبر دعم ميليشيات شيعية في العراق