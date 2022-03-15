السفير الإيراني في بغداد يدخل على خط تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أعرب السفير الإيراني لدى بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بفكّ عقد تشكيل الحكومة في العراق، وقال إن هناك "مؤشرات على رغبة الأطراف للوصول إلى توافق".

وقال إيرج مسجدي، إن طهران تدعم التوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي"، واصفاً الحوارات بينهما بـ"الإيجابية".

وأضاف أن "البون والشرخ بين القوى الشيعية لا ينبغي أن يستمر"، معرباً عن أمله "بالوصول إلى توافق سواء في موضوع الكتلة الأكبر أو اختيار رئيس الوزراء وكذلك التوافق مع الأطراف الكردية والسنية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسجدي.

وتوقع مسجدي أن "تتجه الظروف نحو المسار الإيجابي" قائلاً إنه "ومن المحتمل الوصول إلى توافق في ضوء إدراك جميع الأطراف بأن الظروف المغلقة الراهنة لا تصب في مصلحة البلاد".

وأمس الاثنين، كشف مصدر سياسي مطلع أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني وصل الى بغداد قادماً من النجف، وذلك لعقد اجتماعا مع قوى الاطار التنسيقي للاتفاق على آليات جديدة تخص الحراك السياسي القادم ، وسبقه مسؤول ملف العراق، لدى الحكومة الإيرانية، حسن دانائي فر، الذي وصل أمس الاثنين أيضاً، إلى العاصمة بغداد.