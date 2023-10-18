السفير الإيراني في العراق يدعو العالم لكبح جماح إسرائيل

شفق نيوز / دعا السفير الايراني لدى بغداد، محمد آل صادق، يوم الأربعاء، العالم للوقوف وقفة رجل واحد بوجه إسرائيل، معتبراً ما يجري في قطاع غزة جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وقال آل صادق، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يحدث في قطاع غزة كارثة كبيرة، وعلى العالم أن يقف وقفة رجل واحد لكبح (الكيان الصهيوني الغاصب) الذي لم يلتزم بأي عهود أو مواثيق دولية، ويقوم بجرائم حرب".

وطالب السفير الإيراني لدى بغداد، العالم أجمع بـ"التحرك وأن يحاكم بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) باعتباره ارتكب جرائم حرب بحق المدنيين".

وأشار إلى أن "المنطقة ملتهبة الآن، وكل بلد يستطيع أن يحدد موقفة مما يجري في غزة"، مؤكداً أن "موقف إيران واضح، وداعم للقضية الفلسطينية".

ومنذ صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة من قبل كتائب القسام في إطار عملية "طوفان الأقصى"، ردا على جرائم إسرائيل ضد المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية.

وبلغ عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، أكثر من 3000 قتيل، في حين تجاوز عدد القتلى في إسرائيل 1300 قتيل بينهم 300 عسكري.