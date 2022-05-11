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السفير الإيراني الجديد لدى العراق يباشر مهام عمله في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T13:53:17+0000
السفير الإيراني الجديد لدى العراق يباشر مهام عمله في بغداد

شفق نيوز/ باشر السفير الإيراني الجديد لدى العراق محمد آل صادق مهام عمله في بغداد، يوم الأربعاء، رسمياً خلفاً للسفير ايرج مسجدي.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "صادق استهل مهامه بزيارة موقع اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس اللذين قضيا بضربة امريكية في 3 كانون الاول 2020 قرب مطار بغداد الدولي".

وأضاف المصدر أن "صادق توجه بعد ذلك نحو مبنى السفارة الايرانية وسط العاصمة العراقية لاستلام المهام بشكل رسمي سفيراً لطهران في بغداد".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، إنه "تم تعيين آل صادق سفيراً جديداً في العراق خلفاً لايرج مسجدي".

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