السفير الأمريكي يكشف نتائج زيارته لأربيل

شفق نيوز/ كشف السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، الخميس، نتائج زيارته الأخيرة إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان ولقاءاته مع مسؤولي الإقليم.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تولر زار أربيل أمس الأربعاء والتقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد.

وأفادت السفارة بأن الاجتماعات تضمنت مجموعة من القضايا، بما في ذلك الدعم الأمريكي لحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الفيدرالية في أعقاب الهجمات الصاروخية في 15 شباط / فبراير في أربيل، فضلاً عن العلاقات الإقليمية ودعم تنفيذ اتفاقية سنجار والعودة الآمنة والطوعية للنازحين إلى ديارهم.

كما ناقشوا مفاوضات ميزانية حكومة إقليم كوردستان مع حكومة العراق وكذلك العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفق البيان.

وشدد تولر على "أهمية توحيد إقليم كوردستان العراق وحكومته كأفضل طريقة لخدمة شعبه والتعافي الاقتصادي وتوفير الأمن ومناخ استثماري قوي للأعمال".

وأكد أيضًا على أهمية حرية التعبير والصحافة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع إقليم كوردستان العراق والمجتمع المدني بشأن هذه القضية وضمان توطيد العلاقات مع إدارة بايدن.

كما زار تولر مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار محمد أمين وقائد قاعدة أربيل الجوية العقيد سكوت ديسورمو.

وقال إن الولايات المتحدة تلتزم بمواصلة عملها مع سلطات المطار لتوفير المساعدة الأمنية والفنية اللازمة لمركز النقل الحيوي هذا.

واختتم تولر زيارته بلقاء باز رؤوف كريم مدير شركة كار كروب، ناقش خلاله الاثنان أهمية تنويع وتحديث البنية التحتية للطاقة في اقليم كوردستان العراق وسوق الطاقة.