امريكا تأمل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق نتائج الانتخابات وقرار الشعب

شفق نيوز/ أعرب السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر يوم الثلاثاء عن رغبة الولايات المتحدة بالإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق ما تمخضت عنها نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا.

وقال تولر في جلسة حوارية على هامش مؤتمر الشرق الأوسط المنعقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إن "مسؤوليتنا توفير الأمن والاستقرار للعراق"، مردفا بالقول إن "أمريكا تعتقد بضرورة مواصلة التعاون مع هذا البلد".

وأكد أن العراق يعاني مع قطاعات مختلفة منها الكهرباء والتربية والتعليم والبيئة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تقوية هذه القطاعات، ونريد للشعب العراقي أن يقف على قديمه.

وحول ما يثار من وجود أجندة للولايات المتحدة في العراق ومحاولة البعض التصدي لها قال السفير إن بلاده لا تمتلك اية أجندة في هذه البلاد لكي يقوم أشخاص بتقويض العلاقات بين واشنطن وبغداد.

وبشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قال تولر، إن تشكيل الحكومة عملية مهمة وينبغي الأسراع بذلك، ووفق ما تمخضت عنه الانتخابات من نتائج.

وتابع بالقول إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة أكدوا على أن الشعب العراقي جدير بأن يحظى بحكومة وفق عملية انتقال سلمي.

وفيما يخص الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر قال السفير الامريكي إن: هذه الانتخابات كانت ناجحة من الناحية الفنية والتحضير لها، واصفا إياها بأنها أهدأ وأفضل عملية انتخابية جرت في العراق.

وقال أيضا: نرغب بتشكيل حكومة عراقية بشكل سلمي، ومن دون اي تدخل، ولا ينبغي ان تتشكل على اساس العنف، مشددا على أن قرار تشكيل الحكومة يعود للشعب العراقي لأنه هو من صوت بالانتخابات.