السفير الأمريكي في العراق: لن نغلق السفارة في بغداد ولا نية لزيادة عدد قواتنا

شفق نيوز/ قال السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تغلق سفارتها في بغداد، ولن تزيد في أعداد قواتها في هذا البلد.

وقال تولر في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية الممولة سعوديا، إن هناك التزاما قوي بالشراكة بين بغداد وواشنطن، مردفا بالقول: تواجدنا في العراق بناء على طلب من الحكومة

ونوه إلى أن الهجمات ضد سفارتنا وقواعدنا استهداف لهيبة الدولة، مضيفا أن الجهات التي تهاجم مصالحنا في العراق تتبع لإيران.

وتابع تولر بالقول إن الأسلحة المستخدمة في مهاجمة مصالحنا صناعة إيرانية، لافتا إلى أن أجندات الميليشيات في العراق تأتي من حرس إيران الثوري.

وتابع السفير الامريكي بالقول: نقف ضد أنشطة إيران الخبيثة حتى تغير سلوكها.