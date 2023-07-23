وزير خارجية الكويت يزور بغداد نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد في قصر بغداد، سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبد الله الفرج العلاقات بين البلدين.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رشيد أكد خلال اللقاء، أهمية العلاقة القائمة بين البلدين الشقيقين.

كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات بين الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي وحسم المسائل العالقة، وبهذا السياق أكد السفير الكويتي أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح سيقوم بزيارة إلى العراق نهاية الشهر الجاري، وفقا للبيان.