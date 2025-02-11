السفير الكويتي: اجتماعات اللجان المشتركة مع العراق ستنطلق قريباً

شفق نيوز/ أعلن السفير الكويتي لدى العراق، حسن زمان، يوم الثلاثاء، أن اجتماعات اللجان الفنية المشتركة بين البلدين ستنطلق قريباً، والمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المباحثات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن المستشار في الديوان الأميري الكويتي، محمد أبو الحسن، بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تسوية الملفات الثنائية المتبقية بين البلدين.

بدوره قال السفير الكويتي لدى العراق، حسن زمان، الذي حضر اللقاء إن أبو الحسن نقل تحيات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، إلى رئيس الوزراء العراقي.

وأوضح أن اللقاء شهد تأكيد الطرفين على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين بوصفه السبيل الأمثل لتسوية الملفات المتبقية.

وذكر السفير الكويتي أن تلك الملفات ستتم مناقشتها أثناء اجتماعات اللجان الفنية المشتركة التي ستنطلق قريباً، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحوارات والمباحثات الثنائية.