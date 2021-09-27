السفير الفرنسي من نينوى: سأسعى لإقناع بغداد بعدم تأجيل إعمار مطار الموصل

شفق نيوز/ أكد السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه يوم الاثنين، استعداد بلاده لإعمار مطار الموصل بمحافظة نينوى.

وقال شوفاليه في مؤتمر صحفي عقده رفقة محافظ نينوى نجم الجبوري وحضرته وكالة شفق نيوز؛ ان فرنسا مازالت مستعدة لاعمار مطار الموصل وان القرض المالي جاهز في هذه اللحظة وهنالك العديد من الشركات التي قدمت عروضها لإعمار المطار.

واضاف انهم يعلمون جيداً حرص الحكومة المحلية في نينوى وحرص رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على مشروع المطار ومدى انتظار سكان المحافظة ايضاً لإعادة إعماره.

وبين شوفاليه؛ ان لدينا علم بوجود بعض العراقيل التي قد تؤجل إعمار المطار الى العام القادم وهذا ما لا يرغب به سكان نينوى وحكومتها المحلية.

واشار الى انه سيعود مساء اليوم الى العاصمة بغداد وسيجتمع بعدة جهات من السلطات العراقية والجهات المعنية بهذا الامر من اجل إتمام اللمسات الاخيرة لموضوع القرض الفرنسي الخاص باعمار المطار وأنهم سيبذلون ما بوسعهم لتذليل العقبات والعراقيل.

بدوره؛ قال محافظ نينوى نجم الجبوري؛ إنه غير راض عن إجراءات حكومة بغداد وبعض العراقيل التي وُضعت لعدم تمرير القرض الفرنسي من اجل اعمار المطار.

وأشار إلى أن تأجيل القرض الى العام القادم قد لايجعله من نصيب نينوى في العام القادم ولايوجد ضمانات لذلك.

ولفت الجبوري؛ إلى أن هناك مساعٍ لتمرير القرض خلال هذا العام وان الكاظمي لديه جدية في إعمار المطار وننتظر ما تسفر عنه مساع السفير الفرنسي ايضاً لعلها تساهم في الشروع باعمار المطار خلال هذا العام.