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السفير الفرنسي: العراق يمثل حالة توازن في المنطقة وباريس تدعمه وتؤيده

Category: سیاسة

Date: 2021-01-25T15:27:46+0000
السفير الفرنسي: العراق يمثل حالة توازن في المنطقة وباريس تدعمه وتؤيده

شفق نيوز/ رأى السفير الفرنسي في بغداد، برونو اوبير، يوم الاثنين، أن العراق يمثل حالة توازن في المنطقة، معلناً أن فرنسا تدعم هذا التوازن وتؤيده.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير استقبل بمكتبه، السفير الفرنسي في بغداد برونو اوبير، والوفد المرافق له، وقدّم السفير، التعازي بشهداء العمل الإرهابي في بغداد، معربا عن دعم بلاده للعراق في مواجهة الخلايا الإرهابية".

ونقل البيان عن السفير الفرنسي قوله، إن "الإرهاب مازال يشكل خطرا على المنطقة والعالم أجمع"، مشيرا إلى أن العراق يمثل حالة توازن في المنطقة، وأن فرنسا تدعم هذا التوازن وتؤيده".

وبحث الأعرجي مع السفير الفرنسي وفقا للبيان "تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التسليح وتبادل المعلومات الاستخبارية".

وقال إن "وزارة الدفاع العراقية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الفرنسية ستعمل على تطوير منظوماتها في مختلف الصنوف وتلبية احتياجات الوزارة من تلك المنظومات".

وفي ختام اللقاء أكد الأعرجي أن "العراق يريد علاقات مميزة مع فرنسا، مشيدا بدورها في دعم العراق بمواجهة عصابات داعش، معربا عن أمله في أن يستمر هذا الدعم، للقضاء على ماتبقى من خلايا إرهابية".

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