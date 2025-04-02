السفير العراقي في أنقرة: السوداني سيبحث في تركيا طريق التنمية وملف الطاقة

شفق نيوز/ أعلن السفير العراقي في أنقرة، ماجد اللجماوي، يوم الأربعاء، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى تركيا، ستشمل بحث ملفات عدة، منها طريق التنمية والطاقة والتجارة.

وقال اللجماوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وستسهم في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى مستويات جديدة".

وأضاف أن "المباحثات المرتقبة بين الجانبين ستركز على عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها مشروع طريق التنمية، الذي يعزز الترابط الاقتصادي ويؤسس لشراكة متينة بين العراق وتركيا، إضافة إلى ملفات الطاقة، النقل، والتبادل التجاري".

وأشار السفير إلى أن "الزيارة تأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، ما يجعلها فرصة لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي"، مؤكدًا "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وأكد أن "السفارة العراقية في أنقرة تبذل جهود حثيثة لتوطيد العلاقات الثنائية، بما يخدم استقرار وازدهار البلدين".

وقد أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر اورال اوغلو، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق خلال النصف الأول من العام الجاري.